Laje da Rodoviária do Plano será impermeabilizada

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) lançou nesta sexta-feira (25), licitação para contratar uma empresa para impermeabilizar a laje de cobertura do pavimento superior da Rodoviária do Plano Piloto.

Com procedimento licitatório por menor preço, o valor estimado da intervenção é de R$ – 1.311.294,78. O prazo de execução total da obra é de 120 após o contrato ser fechado.

O procedimento protege as estruturas contra líquidos e vapores, mantendo a construção segura. “Essa intervenção vem para levar mais segurança à estrutura e, consequentemente, ao cidadão”, afirma o diretor presidente da Novacap, Fernando Leite.

Os interessados em entrar na disputa podem acessar o edital e seus anexos gratuitamente em www.licitacoes-e.com.br. Para mais informações, ligar para (61) 3403-2321 e (61) 3403-2322, nos dias úteis, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas. O recebimento das propostas vai até às 9 horas de 19 de outubro. O envio é feito também pelo www.licitacoes-e.com.br, de forma eletrônica.