Lago Sul, Gama e Planaltina terão energia elétrica desligada nesta terça-feira

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que um procedimento de desligamento da rede elétrica nas regiões adminitrativas do Lago Sul, Gama e Planaltina será realizado, nesta terça-feira (6). Os motivos são: manutenção preventiva, poda de árvore e substituição de transformador

A substituição de um transformador que será feita no Lago Sul vai deixar a QI 29, conjunto 2, sem energia entre 8h40 e 14h30. O desligamento programado é necessário para que a equipe da trabalhe em segurança.

Outras duas cidades do DF também terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça. No Gama, entre 7h45 e 13h, o desligamento ocorrerá no Núcleo Rural Casa Grande, chácaras de 1-MA14 a 1MA -16, 1-MA18, 1-MA22, 1-MA26, 1-MA28, de 1-MA34 a 1-MA36, 1-MA39, 1-MA40, 1-MA4, 15MA-44 e 16MA-44. O corte momentâneo ocorrerá para que sejam feitas podas de árvores na região.

Em Planaltina, para manutenção preventiva de componentes elétricos, o desligamento ocorrerá entre 8h40 e 16h, na Quintas do Amanhecer II, lotes 8C, 8G, 9, de 9A a 9E, 9G, 9I, 9L, 9N, 9M, 9K, 10, 11, 100B e 100F.

As informações são da Agência Brasília