Lago Norte recebe Drive-thru de vacinação contra Covid-19

A Secretaria de Saúde abriu, nesta quinta-feira (4), um novo posto de vacinação remota na entrada do shopping Iguatemi. A decisão permitiu que a região do Lago Norte receba o drive-thru de imunização contra a Covid-19 e tem como objetivo a aumento da vacinação contra Covid-19 no Distrito Federal.

“O sistema drive-thru mostrou grande eficácia, porque impede aglomeração e protege as pessoas do sol e da chuva. Sem contar que desafoga a procura nas unidades básicas de saúde. É uma estratégia que está dando muito certo”, explica o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Alexandre Garcia.

De acordo com o gestor, a intenção da Secretaria de Saúde é ampliar o número de postos drive-thru, além dos 12 já existentes. “A medida que as doses forem chegando e quando começar a vacinação nos idosos acima de 75 anos teremos mais procura”, afirma.

O grupo de idosos entre 75 e 79 anos é de cerca de 38 mil pessoas, conforme estimativa da Codeplan. Já o grupo que está sendo vacinado atualmente, de pessoas com 80 anos ou mais, é de aproximadamente 42 mil idosos.

Garcia destaca que o ponto negativo do drive-thru é que nem todos são mistos e por isso, só atende pessoas que estão dentro de um carro. Por isso, para quem não consegue ir vacinar de automóvel deve procurar uma das unidades básicas de saúde que disponibilizam a vacina contra Covid-19.

“As UBSs também estão vacinando, então as pessoas podem escolher qual o melhor local de acordo com suas necessidades”, lembra.

Todos os drive-thrus funcionam de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. No ponto localizado no Iguatemi foram disponibilizadas 400 doses, podendo aumentar esse número de acordo com a procura.

A lista completa de pontos de vacinação em todo o Distrito Federal está disponível no site da Secretaria de Saúde: http://www.saude.df.gov.br/

As informações são da Agência Brasília