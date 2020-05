Ladrões invadem casa no Lago Sul e policial mata um deles

PUBLICIDADE 

Dois ladrões invadiram, neste domingo de dia das mães (10), uma casa na QI 17, do Lago Sul. Mas a dupla não contava que um delegado da polícia civil estaria no local almoçando com a família.

O policial percebeu a movimentação e reagiu a invasão com tiros. Ele acertou três tiros e matou um dos bandidos. O outro conseguiu fugir e a polícia iniciou as buscas pela região.

O comparsa que conseguiu escapar da casa adentrou uma mata próximo a casa invadida.

Um helicóptero da polícia foi deslocado para o local para ajudar nas buscas do segundo homem, que ainda não foi encontrado.

Os dois bandidos estavam armados e já integravam uma quadrilha especializada em roubo de casas no Lago Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aguarde por mais informações.