Ladrão de bancos é preso em Taguatinga

Por volta de 20h deste sábado (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por furto na QNE 17 de Taguatinga.

Populares informaram à corporação sobre um homem que tentava arrombar uma agência bancária. Ele tentava deslocar as máquinas de caixa eletrônico.

Quando a equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) 22 chegou ao local, ele foi preso com uma máquina de contar cédulas. A corporação o levou para a 12ª Delegacia de Polícia (DP) para que as providências legais fossem tomadas.

