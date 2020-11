Laboratório de inclusão digital é inaugurado no Instituto Viver Rafaela, no Gama

PUBLICIDADE

É inaugurado, neste sábado (28), o Laboratório de Inclusão Digital do Instituto Viver Rafaela, no Gama. A instituição está sendo beneficiada com a entrega de 15 computadores pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Maximo, por meio de projeto promovido pelo RECICLOTECH.

O RECICLOTECH é um programa desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Organização Social Programando o Futuro, que alinha capacitação profissional de jovens, recondicionamento de resíduos eletrônicos, doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente.

A pandemia do coronavírus trouxe à tona a realidade da exclusão digital e a necessidade de enfrentá-la. Doe no Drive Thru do Lixo Eletrônico e contribua para que 1.500 computadores sejam doados para alunos de baixa renda.

O programa atua na proteção do meio ambiente por meio do desfazimento correto e coleta seletiva, ainda, a capacitação de jovens de 14 a 18 anos de baixa renda em cursos voltado à tecnologia. “O Reciclotech nasce na vontade expressa no plano de trabalho da gestão de tornar Brasília uma cidade inteligente. Somos a única usina de reciclagem da América Latina”, afirma o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo.

O Reciclotech segue a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, ao investir na coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Uma vez restituído, esse material pode ser reaproveitado em diversos ciclos produtivos ou ganhar outra destinação ambientalmente adequada. O DF atualmente é a única capital da Federação com programa ativo de logística reversa e Economia circular.