Kauã, primeiro bebê de 2020 no Distrito Federal, chegou à 0h30

Era para Kauã Henrique nascer apenas em 14 de janeiro. Mas ele não quis perder a entrada de 2020 e fez uma surpresa para a mamãe, Heloísa Leal de Carvalho, de 21 anos. O pequeno chegou ao mundo à 0h30 desta quarta-feira (1º), com 49,5cm de altura e 3,10kg.

O parto, normal, foi realizado no Hospital Regional de Samambaia (HRS), tendo sido o primeiro procedimento deste novo ano na rede pública de saúde do Distrito Federal.

“Eu estava no trabalho e comecei a sentir umas dores”, conta Heloísa. “Trabalho com vendas e achei que fosse por eu ter me movimentado muito, mas as dores aumentaram e às 22h30 dei entrada no hospital.”

Até o horário em que começou a sentir as contrações, ela planejava passar o réveillon em casa de amigos, mas o novo cidadãozinho que estava para chegar deu sina antes. “Eu me sinto recebendo o melhor presente que Deus poderia me dar, e percebo que recebi também um novo desafio”, diz a nova mamãe de primeira viagem do ano.

Além de Kauã, outras quatro crianças nasceram na madrugada do primeiro dia do ano na rede, nos hospitais do Gama e Ceilândia, Hospital Materno Infantil e Casa de Parto de São Sebastião.