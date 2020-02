Justiça mantém prisão de autuado por matar homem com barra de ferro

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quinta-feira (20), Washington Lisboa dos Santos teve sua detenção convertida, de prisão em flagrante para prisão preventiva pela juíza substituta do Núcleo de Audiência de Custódia. Segundo a juíza o assassinato se deu por motivo fútil.

O homem está preso por homicídio qualificado por motivo fútil. Ao determinar pelo prosseguimento da prisão, a juíza destacou que está constatada tanto a materialidade do delito quanto os indícios de que o autuado seja, em tese, autor das condutas que lhe foram imputadas.

A julgadora ressaltou ainda que “o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato”.

Segundo os autos da prisão, Washington procurou a vítima para que assumisse um crime anterior ao furte de galinhas. Diante da frustração, iniciou-se uma discussão entre os dois e o acusado passou a golpear a cabeça da vítima com uma barra de metal até que a mesma fosse morte.

A juíza ainda acrescentou que o acusado possuiuma condenação por crime doloso, além de duas ações penais em aberto por delitos de embriaguez ao volante. “Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva”.

Os autos do inquérito policial foram remetidos ao Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, onde o feito irá tramitar.

Com informações do TJDFT