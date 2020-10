Justiça declara falência da Viplan

PUBLICIDADE

A Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Tribunal de Justiça (TJDFT), decretou na segunda-feira (26) a falência da Viação Planalto do Distrito Federal, a Viplan. A decisão é em primeira instância, e empresa promete recorrer.

A decisão desta segunda (26) é de um processo que tramita na Justiça desde 2018. A Viplan já havia tido a falência decretada em 2017, mas, à época, a empresa reverteu a decisão.

Agora, a defesa se prepara para recorrer mais uma vez. O estafe considerou a decisão do TJDFT precipitada. Os advogados alegam ainda que um acordo entre as partes é uma melhor decisão do que acabar com a empresa.