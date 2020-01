Júlia Lucy representa ao MPDFT para investigar contrato entre GDF e Sanoli

PUBLICIDADE 

A deputada distrital Júlia Lucy (Novo) ingressou, nesta terça-feira (21), com uma representação junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para que o órgão investigue a execução dos contratos relacionados ao fornecimento de alimentação hospitalar pela empresa Sanoli, responsável pelo fornecimento de refeições em 7 hospitais públicos e 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no DF, e que vem suspendendo o fornecimento das refeições nos últimos meses.

“Não podemos admitir as constantes interrupções no serviço. Se o governo deixou de pagar, a empresa deve buscar os meios jurídicos para resolução do problema e seguir cumprindo suas obrigações. Os indícios de irregularidades são evidentes e a população não pode seguir pagando essa conta”, explica.

Na representação, Júlia Lucy argumenta que há suspeita de fraude e superfaturamento, além da suspensão da prestação do serviço de forma indevida pela empresa. A parlamentar também questiona a falta de transparência nos repasses do GDF para a Sanoli.

Desde 2009, a prestação dos serviços de fornecimento de alimentação hospitalar vinha sendo realizada com base em contratações emergenciais, com um único fornecedor para toda a rede de saúde. O último ajuste teve vigência até 18/10/2015. A partir dessa data, os serviços foram prestados sem cobertura contratual, segundo as informações disponíveis nos sites de transparência.