Jovem que se chamava Gemima consegue mudar de nome

Uma jovem, de 21 anos, moradora do Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, conseguiu alterar o próprio nome, após recorrer à Justiça. Jamilly Carvalho Almeida se chamava Gemima. Ela relatou que se sentia constrangida e era alvo de chacotas por conta do nome de batismo.

Jamilly pegou a nova certidão de nascimento ainda neste mês. Ela contou ao Portal G1 que além de difícil de se pronunciar, o nome era usado de pretexto por outras pessoas para praticar bullying com a jovem.

O juiz Társio Ricardo de Oliveira Freitas foi quem expediu a decisão que autorizou a mudança do prenome, ou seja, o primeiro nome, em setembro de 2019. Jamilly adquiriu o novo documento no dia 1º de fevereiro deste ano.

“Quando vi meu novo nome na certidão eu nem acreditei, foi um sentimento único que eu até hoje não consigo explicar direito, é só felicidade. Estou muito feliz de ter conseguido e hoje só tenho satisfação com meu novo nome”, disse a jovem ao Portal G1.

Jamilly teve dificuldades para conseguir realizar a mudança do nome. O processo teve início em maio de 2018, mas foi postergado devido à falta de assistência jurídica por questões financeiras. Com isso, a jovem precisou recorrer a um mutirão do projeto itinerante da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) para ajudar pessoas sem condições financeiras.