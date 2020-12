Jovem que atirou para o alto durante festa clandestina é preso no DF

PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (25), durante uma festa clandestina em Santa Maria (DF), quatro homens foram flagrados atirando para o alto. Publicados nas redes sociais, os vídeos mostram pistolas automáticas e dezenas de pessoas.

A Polícia Civil do DF informou, nesta terça-feira (29), que prendeu um dos quatro homens que fizeram os disparos. Todos os outros já foram identificados e tiveram mandado de prisão preventiva expedido, um deles é soldado do Exército Brasileiro.

O Exército Brasileiro informou que os órgãos responsáveis ainda não informaram oficialmente sobre a participação do militar no crime.

Festa Clandestina

Tudo aconteceu no meio da rua, no Conjunto H da Quadra 204. O trânsito foi fechado, carros equipados com som ocuparam a via e a festa era movida a bebidas alcóolicas e drogas ilícitas.

As pessoas se aglomeraram e, durante a confraternização, um dos homens dispara tiros para o alto com uma Glock, armamento usado pela Polícia Civil. Em seguida, outros jovens se empolgam e com revólveres continuam com os tiros.