Jovem é suspeito de forjar próprio sequestro para extorquir família

PUBLICIDADE

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de forjar o próprio sequestro. O caso ocorreu no último sábado (10), mas foi revelado pela Polícia Civil (PCDF) nesta quarta-feira (14).

Segundo investigações, o suspeito enviou um vídeo para a família na qual aparecia sob o poder de traficantes, amarrado, amordaçado e sendo ameaçado com uma faca. A soltura só aconteceria mediante pagamento de R$ 1 mil. Estas informações foram levantadas pela PCDF junto ao irmão do suspeito, que foi até uma delegacia no sábado (10) para registrar ocorrência pensando se tratar de um caso sério.

O suspeito repassou à família uma conta bancária onde o dinheiro deveria ser depositado. A partir daí, policiais passaram a monitorar o titular da conta. Em determinado momento, ele foi visto em um posto de gasolina na Cidade Estrutural, onde se encontrou com o rapaz que forjou o próprio sequestro.

Neste momento, os suspeitos foram abordados e confessaram a trama. O objetivo do jovem que forjou o sequestro seria usar drogas com os R$ 1 mil que pediu para a própria família.