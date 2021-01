Jovem é apreendido após participar de roubo de motorista de aplicativo

PUBLICIDADE

Um jovem menor de idade foi apreendido suspeito de roubar um motorista de aplicativo, às 0h20 desta quinta-feira (14). A Polícia Militar do Distrito Federal foi informada do roubo na Rua 4 da Vicente Pires e seguido em direção a Taguatinga. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) avistou o veículo roubado no Pistão Norte.

O trio que estava no carro ignorou a ordem de parada dada pela equipe do Gtop 37 e fugiu em direção ao Pistão Sul. O acompanhamento foi por Taguatinga, EPNB, ADE de Águas Claras e na Colonia Agrícola Veredão, onde o trio abandonou o carro e fugiu a pé em direção a um matagal.

Um jovem lesionou a perna enquanto corria e foi apreendido, os outros dois suspeitos seguem foragidos. Duas facas usadas no assalto, o celular da vítima e dois outros celulares foram encontrados no veículo da vítima e no matagal por onde os suspeitos correram.

O adolescente foi conduzido pelo CBMDF ao HRC onde passou por uma cirurgia. O proprietário do veículo compareceu no local e conduziu o veículo até a DCA II onde foi registrado o ato infracional.

As informações são da PMDF