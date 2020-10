Jovem dorme ao volante e colide com poste na Asa Norte

PUBLICIDADE

No início da manhã deste sábado (3) um jovem de 20 anos dormiu ao volante e atingiu um poste de iluminação na altura da SQN 103, sentido Rodoviária do Plano Piloto. O acidente aconteceu por volta de 6h20 e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou quatro viaturas e 15 militares para atender a ocorrência.

O jovem dirigia um Ford Ka Preto quando, ao dormir no volante, perdeu o controle do veículo e atingiu o poste, parando lateralizado entre as duas pistas.

O motorista foi atendido pela equipe do CBMDF mas, após avaliação, negou atendimento hospitalar e não precisou ser conduzido. O trânsito não foi afetado. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Companhia Energética de Brasília (CEB) foi acionada.