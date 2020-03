Jovem de 21 anos é preso em flagrante vendendo drogas em Samambaia

PUBLICIDADE 

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante vendendo drogas na QR 615, em Samambaia, por volta das 19h, desta sexta-feira (6). Ele foi detido quando negociava a venda com um rapaz de 29 anos, que também foi preso por uso de droga.

Os dois tentaram esconder a droga quando viram as autoridades, no entanto, os policiais encontraram três porções de maconha dentro do carro conduzido pelo jovem detido.

Além da droga, os policiais encontraram R$149, em espécie, no bolso da calça dele. Com o outro rapaz, os militares encontraram duas porções de maconha. A dupla foi levada para a 26ª Delegacia de Polícia.

Com informações da PMDF