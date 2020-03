Jovem de 19 anos é preso suspeito de homicídio

PUBLICIDADE 

Um jovem de 19 anos foi preso nesta sexta-feira (20). Ele é suspeito de matar um homem na QS 06 do Riacho Fundo II há uma semana.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), o jovem teria cometido o homicídio por ciúmes da ex-namorada. No dia do crime, o suspeito viu o homem caminhando com a ex dele, o puxou, o levou para uma plantação de eucaliptos e o feriu com várias “lesões contusas”, como explica a polícia.

Ainda de acordo com a 29ª DP (Riacho Fundo), que investiga o caso, o homem teria contado com a ajuda de um adolescente no crime. O menor de idade foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA); o suspeito está preso na 29ª DP.