Jovem de 18 anos é atingido por raio enquanto jogava futebol

Um jovem de 18 anos foi atingido por um raio na última quarta-feira (22), enquanto jogava futebol em uma quadra na quadra 206 do Recanto das Emas.

Um bombeiro que estava de folga prestou os primeiros socorros ao jovem, identificado como Renato Júnior da Silva. Renato teve uma parada cardiorrespiratória, mas o militar conseguiu restabelecer os sinais vitais da vítima.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local. O rapaz foi entubado e levado à unidade de pronto atendimento do Recanto das Emas. Ele estava inconsciente e instável no momento do transporte.

Até a última atualização desta matéria, não havia atualizações sobre o estado de saúde do jovem.