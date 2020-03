Jovem de 15 anos esfaqueia homem e é apreendido

PUBLICIDADE 

Neste sábado (14), um adolescente de 15 anos foi apreendido por esfaquear um homem, por volta das 3h da madrugada, na Rua do Lago, em Brazlândia.

A vítima, um homem de 18 anos, reportou aos policiais militares que três homens entraram em discussão com ele e deram uma facada nas costas do rapaz. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Brazlândia.

O homem que foi ferido passou todas as características dos suspeitos para os agentes do Gtop do 16º BPM. Os policiais já conheciam os rapazes e, ao chegar na Rua do Lago, os três foram abordados e duas facas estavam com eles.

Os três adolescentes foram conduzidos à DCA II, sendo um deles autuado por lesão corporal.