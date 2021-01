Jovem da tiro pro alto, foge da polícia e bater carro em poste de Ceilândia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (1º), um jovem de 18 anos que deu tiros para o alto na EQNP 8/12, em Ceilândia. No carro estavam ele, a mãe e um amigo. Os disparos foram ouvidos por uma equipe da Rotam, que foi averiguar a situação.

Ao se aproximarem do comércio, os policiais viram o veículo conduzido pelo jovem saindo do local. Os militares mandaram o condutor parar o veículo, mas ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Na fuga, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e bateu o carro em um poste. Ele alegou que fugiu porque estava armado e com drogas e queria escapar do flagrante. No acidente, o amigo dele teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Além da pistola .40, os militares apreenderam uma porção de cocaína, outra de maconha, uma garrafa de lança-perfume e nove cartuchos de munição. O jovem e o amigo foram conduzidos para a 15ª Delegacia. Apenas o motorista foi preso. A mãe dele ficou no local do acidente assumindo a responsabilidade pelo veículo danificado.