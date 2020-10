José Gomes reassume mandato na Câmara Legislativa

PUBLICIDADE

O distrital José Gomes (PSB) foi reempossado em cerimônia realizada nesta sexta-feira (30) no gabinete da presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ele retorna ao mandato após liminar do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspender seu afastamento. “Primeiro agradeço a Deus por estar aqui. Sabemos que não fizemos nada de errado e quero continuar trabalhando pela população do Distrito Federal” – afirmou o deputado. O presidente da CLDF, Rafael Prudente (MDB), deu as boas-vindas ao distrital que conhece “desde menino”: “Está aqui para representar e ajudar as pessoas que mais precisam, como tem feito. Sei que volta com força de vontade para fazer ainda mais”.

O deputado João Hermeto (MDB) também recepcionou José Gomes na cerimônia, afirmando que ele “tem todo apoio pelo que trabalhou e representa nessa Casa”. Delegado Fernando Fernandes (Pros) desejou um bom retorno do distrital à Câmara, “de onde nunca deveria ter saído”. O vice-presidente da CLDF, Rodrigo Delmasso (Republicanos), comemorou a volta do líder do seu bloco: “Deus socorre aqueles que o amam. Que esse seu retorno seja dupla honra na sua vida”.

Com o retorno de José Gomes, a correligionária Luzia da Paula (PSB), que havia sido empossada no dia 16 de outubro, volta para a suplência.

As informações são da CLDF