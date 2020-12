Jornal de Brasília é indicado a prêmio internacional

PUBLICIDADE

O Jornal de Brasília foi indicado na Shortlist do 1º quadrimestre do Prêmio Lusófonos da Criatividade, uma premiação de Portugal bastante respeitada no mercado publicitário, onde participam grandes estúdios de branding e design do Brasil e de países de língua portuguesa. Com produção junto à Agência Look’n Feel, o trabalho feito no JBr concorre na subcategoria “Rebranding” (reconstrução de marca).

O departamento de marketing do jornal elaborou as mudanças no design ao longo de dois anos e meio. “Foi um dos processos mais bem feitos que participei na minha vida. Fomos ao nível máximo de perfeccionismo. Muito do que foi esse tempo se deu porque a gente não tinha muita certeza do que queríamos porque esse mercado de mídia está em uma ebulição o tempo inteiro, ainda mais na mídia impressa. A gente precisava pensar em como manter a seriedade e credibilidade do jornal tão tradicional na cidade com aproximadamente 50 anos de história e rejuvenescer a marca, dar uma cara jovem e séria ao mesmo tempo”, comenta Guilherme Lombardi, diretor de Marketing e Mídias Digitais do Jornal de Brasília.

Segundo ele, o importante era associar uma identidade única de Brasília, que o veículo trabalha para a cidade. “Isso porque tem o amarelo que vem do ipê. E nossa marca é muito modular, com um ícone desenhado sob medida para o jornal. A gente até pretende criar um produto disso e fazer uma linha de roupas e objetos”, adianta Lombardi.

O diretor conta que o objetivo principal do projeto foi dar autenticidade à marca do JBr. “Foi um desafio maravilhoso, muito bem aceito pelo mercado, e é muito legal estar na Shortlist desse prêmio internacional super reconhecido. Foi um processo bem cumprido, maçante, com uma metodologia da agência e moldada por eles. Agora está aí o resultado”, comemora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Prêmio Lusófonos da Criatividade é um festival internacional de criatividade sediado em Portugal e também o único mundialmente dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa.

Atualizar a identidade

Diretor criativo da Agência Look’n Feel, Renato Ferreira esclarece como se deu o definição entre a empresa e o Jornal de Brasília para elaborar o rebranding. “A gente precisava atualizar a identidade, trazendo uma expressão da marca mais moderna e contemporânea, tirando um pouco a cara de jornal impresso, de uma coisa antiga e se reposicionando como uma produtora de conteúdo, valorizando muito o site como o principal ponto de contato. A estratégia que a gente seguiu em muitas conversas foi em fortalecer a relação da marca com a cidade, de Brasília e por Brasília. A ideia foi destacar Brasília como ponto central desse novo posicionamento”, esclarece.

Renato comenta os elementos da cidade, como a Torre de TV, Praça do Relógio e Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, escolhidos para causar um estilo original ao Jornal de Brasília. “Construímos toda uma iconografia original a partir de elementos aqui do nosso cotidiano, da nossa arquitetura. Então criamos uma iconografia para as mais de 30 Regiões Administrativas (RAs), criando um estilo próprio, fugindo um pouco daquela coisa mais padrão Athos Bulcão que estamos cansados de ver por aí. Na marca, usamos o quadradinho também, inspirado no mapa de Brasília, tendo as mesmas proporções”, explica o publicitário.

Por que amarelo?

Para a escolha do amarelo na logomarca do JBr, Renato destacou a busca pela novidade visual no mercado jornalístico. “É uma cor única. Então olhamos para o segmento e percebemos que o azul e o vermelho eram cores amplamente utilizadas. Aí trouxemos o amarelo, que traz mais diferenciação. Um amarelo que remete aos ipês de Brasília, traz frescor e energia. A grande sacada foi aproximar a identidade do jornal com a cidade. Também utilizamos uma tipografia inspirada na helvética utilizada nas placas”, conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com seis anos de existência, o evento busca enaltecer o melhor trabalho feito por agências, profissionais, estúdios e produtores em todos os países de língua portuguesa. O resultado oficial do Lusófonos será divulgado na próxima sexta-feira às 18h.