JK Shopping disponibiliza cartinhas de natal para adoção

O Papai Noel do JK Shopping está em home office e precisa de ajudantes. Que tal adotar uma cartinha e garantir o sorriso de uma criança no Natal? Até o dia 23 de dezembro, quem quiser pode ajudar a tirar o sonho de uma criança do papel. As cartinhas enviadas à caixinha de correio do JK Shopping ficarão disponíveis no balcão de informações, que fica no piso L1. Basta escolher uma e deixar o presente no local, até o dia 23 de dezembro. O JK Shopping irá entrar em contato com o responsável da criança para a retirada do presente.

Papai Noel em Home Office

Neste natal, o bom velhinho estará em home office, mas nem por isso deixará de alegrar e encantar os pequenos e os grandinhos também, que irão sentir e vivenciar a magia que o fim de ano traz, de uma forma diferente e inovadora. Quem estiver no JK Shopping poderá agendar uma videoconferência com o Papai Noel, conversar com o bom velhinho e ainda confidenciar o que deseja ganhar de presente.

Para conversar com o Papai Noel é necessário retirar uma senha no dia da chamada, no balcão de informações localizado no piso L1. O espaço funcionará de 12h às 20h. O tempo estipulado será de cinco minutos e haverá a higienização da cabine a cada ligação. Os pequenos também poderão levar cartinhas que serão entregues para as noeletes e ainda vão receber um pirulito ao final da chamada. Apesar de não estar presente fisicamente, o Noel estará à disposição para mostrar que o Natal pode nos trazer a esperança de um futuro melhor.

Promoção

Os clientes também poderão ser presenteados neste fim de ano. Cada R$ 200 em compras poderá ser trocado por um cupom para concorrer a 50 televisores Smart 4K de 50 polegadas. Todos os dias 27 de cada mês, 10 TVs serão sorteadas, até a data do aniversário de Ceilândia, 27/03.

Os cupons não são cumulativos, valendo apenas para o mês do sorteio. A troca dos cupons será realizada no balcão que fica no piso L3, próximo ao Brasil Boliche. E tem mais presente! As compras acima de R$ 400 poderão ser trocadas por um delicioso panetone Casa Bauducco. Esse brinde estará disponível até o dia 27 de dezembro ou enquanto durarem os estoques, e é válido uma troca por CPF.

JK Shopping

Site: http://www.jkshoppingdf.com. br/

Instagram: @jkshopping_df

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf

Endereço: Avenida Hélio Prates QNM 34 – entre Taguatinga e Ceilândia

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h

Telefone: (61) 3246-8601