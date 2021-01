Jiboia de 1,5 metros é resgatada pela PMDF no Lago Sul

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

Os policiais militares do Batalhão Ambiental resgataram, na tarde desta quarta-feira (20), uma jiboia de 1,5 metros em uma casa, no Setor Altiplano Leste no Lago Sul.

O animal estava nos vasos de plantas penduradas na parede quando foi avistada pelo morador do local, que acionou a Polícia Militar.

A jiboia foi capturada e por estar saudável, foi solta em seu habitat natural.