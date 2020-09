JBr firma parceria e terá notícias no maior painel eletrônico da América Latina

PUBLICIDADE

As histórias e a marca do Jornal de Brasília ficarão estampadas na região central da capital da República. Ontem, a parceria entre o veículo e a Highline Comunicação coloriu o céu do Setor de Diversões Sul (SDS), quase no cruzamento entre os Eixos Rodoviário e Monumental. Pelo acordo, as nove empenas digitais que ocupam a fachada do prédio na região central da capital da República exibirão reportagens e chamadas diretas do portal do JBr.

São 1.114 m² de painel, composto por lâmpadas de LED, no coração de Brasília. Para Guilherme Lombardi, diretor de marketing do Jornal de Brasília, a iniciativa é única no país e na comunicação brasileira.

“Esse é o único projeto de mídia do brasil que consegue convergir três fatores importantíssimos do ponto de vista da comunicação: quantidade de pessoas, formato icônico e o tamanho”, comenta o gestor.

Somada aos painéis afixados nas plataformas da Rodoviária do Plano Piloto, que recebe cerca de 800 mil pessoas diariamente, a “grande TV” posta na fachada do Conic aumentará a exposição do Jornal de Brasília para cerca de 1,5 milhão de transeuntes apenas na região central de Brasília.

“Quando o JBr vai para um local como o Conic, gera engajamento. Quando consegue aproveitar um formato daquele, a penetração da marca se torna mais simpática”, atenta o responsável pelo marketing do veículo.

Guilherme também aponta os benefícios trazidos à redação, agora com capacidade ampliada para atender os pré-requisitos básicos do jornalismo. “É o Jornal de Brasília cada vez mais perto das pessoas, a serviço da comunidade. Para Lombardi, a parceria com a Highline traduz a nova fase pela qual passa o JBr, que às vésperas dos 50 anos se reestruturou no mercado jornalístico da capital.

“ É um símbolo também de revitalização daquele espaço, que merece. E é muito legal o jornal estar nessa vanguarda de revitalização, até pelo reposicionamento da nossa marca”, completa.

Mais acessível

A expectativa de Guilherme se respalda na recepção do público. O grande painel de LED chama a atenção de Valdimiro Barbosa, 59 anos, motorista de ônibus e grande admirador do bom jornalismo. Ele conta que está sempre atento e atualizado ao que as notícias trazem. “Quando eu venho para o centro para o trabalho na Rodoviária, sempre olho para os painéis. Tudo o que está neles, estou atento para ver”, comenta o rodoviário.

Ele afirma que costuma se informar com os outros painéis que circulam as publicações do JBr, na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto. Valdimiro se alegra com a novidade e parabeniza. “Ficou muito bom, muito legal. Gostei mesmo, porque pode ser bastante informativo para sermos atualizados com as notícias. Parabéns ao Jornal de Brasília“, diz. “A notícia é sempre bem-vinda”, completa.

Marilene Araújo, 48, trabalha com seguros para bancos e acredita na força educativa do que é mostrado nos painéis fixados na lateral do Conic. “Com certeza pararia para assistir algum vídeo educativo, principalmente para a prevenção desse vírus. Estando assim em destaque, fica mais visível a informação. Tudo que leva você a se educar e se prevenir é muito bom”, afirma a corretora.

Diariamente, a secretária Suesly Pereira, 28, passa em frente ao local para ir e vir do trabalho, na Asa Sul. O mais importante para ela, neste momento, são as informações concernentes ao novo coronavírus e à política nacional e do DF.

“Acho bom porque chama a atenção e nos leva para o site [de onde a notícia foi exibida] para entendermos o assunto mais a fundo”, comenta.

A cada três minutos, os milhares que circulam todos os dias no Conic ou em frente à ele poderão acompanhar as notícias diárias de um dos jornais de tradição na capital. Desde 1972, o Jornal de Brasília te atualiza sobre o que acontece na cidade, Brasil e mundo. Levamos todas as informações, apuradas de Brasília, para Brasília.