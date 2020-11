JBr finalista do Prêmio Engenho

PUBLICIDADE

Todos os dias, um ícone diferente representando um ponto importante do Distrito Federal estampa a capa do Jornal de Brasília. Não apenas algum ponto do Plano Piloto. Não apenas algum ponto relacionado à estrutura típica que abriga a esfera federal nos seus três poderes. Mas também ícones que podem ser reconhecidos pelos moradores de cada canto do quadradinho que nos abriga.

Assim é o JBr. O jornal reconhece cada um dos moradores de uma Brasília aqui ampliada para bem além do centro do poder político. E cada um desses moradores é capaz de se reconhecer em cada uma das páginas do seu jornal. No seu atual projeto, o JBr pretende ser literalmente o Jornal de Brasília.

Reformulação

A mudança gráfica na qual está inserida a ideia dos ícones que mudam na capa a cada dia é parte do projeto de reformulação do jornal, que foi iniciado no começo de 2019. A mudança reconhece o Distrito Federal como área que, aos 60 anos, surge já madura e cheia de vida própria. Hoje, as Regiões Administrativas do DF estão longe de orbitarem em torno do Plano Piloto. Cada uma delas tem suas características, e o atual esforço do JBr consiste em refletir todas essas particularidades. Na arte, na cultura, na economia, na política, no esporte.

Desde o início de 2019, diversas histórias exclusivas foram publicadas, na maior parte das vezes buscando esse foco de identificação com Brasília.

Da nossa parte, um projeto de reconstrução, de reerguimento. Um esforço agora reconhecido. Na 17ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação, o Jornal de Brasília é finalista na categoria Jornal Impresso.

Há 17 anos, o Prêmio Engenho de Comunicação tem como lema O Dia em que Jornalista Vira Notícia. De acordo com Kátia Cubel, a missão do júri foi analisar o trabalho ofertado à sociedade por jornalistas e veículos de comunicação que produzem informações a partir de Brasília. “Esse é o principal critério das escolhas: valorizar a imprensa que atua a partir da capital do país”.

O Prêmio Engenho tem o apoio da Federação das Indústrias de Brasília (Fibra), do Sistema Cofeci-Creci, da casa de buffet Renata La Porta e da loja de vinhos e bebidas Del Maipo.

Veja abaixo os finalistas em cada categoria:

VEÍCULO IMPRESSO

Jornal de Brasília

Correio Braziliense

Revista Roteiro

SITE

Metrópoles

Correio Braziliense

Poder 360

COLUNA

Ana Maria Campos (Correio Braziliense)

Claudio Humberto (Diário do Poder)

Denise Rothenburg (Correio Braziliense)

PROGRAMA DE TV

Bom Dia DF (TV Globo)

Band Cidade (Band)

DF no Ar (TV Record)

APRESENTADOR DE TV

Fred Ferreira (TV Globo)

Heraldo Pereira (Globo News)

Neila Medeiros (SBT)

PROGRAMA DE RÁDIO

CBN BSB

Band News

Bastidores do Poder (Rádio Bandeirantes)

APRESENTADOR DE RÁDIO

Rodrigo Orengo (Band News FM)

Claudio Humberto (Band News FM)

Bruno Mello (CBN)

COBERTURA DA CAPITAL

Metrópoles

Correio Braziliense

Bom Dia DF (TV Globo)

HOMENAGEM ESPECIAL

Zileide Silva (TV Globo)

JORNALISTA DO ANO