Jardim Botânico prepara celebração do Dia do Cerrado

O Dia do Cerrado é celebrado na próxima sexta-feira (11), e o Jardim Botânico de Brasília convida a todos para fazer uma verdadeira imersão no bioma. Para isso, foram preparadas atividades especiais para a data que exalta a importância da preservação do segundo maior ecossistema brasileiro.

Por conta da pandemia da covid-19, não haverá nenhum evento, para que aglomerações sejam evitadas. Contudo, o Jardim Botânico desenvolveu um projeto diferente para os visitantes, sem deixar a data passar em branco.

A partir do dia 8 de setembro, será possível fazer uma trilha guiada. Mas o guia não será um dos educadores ambientais da unidade, e sim a própria natureza. O percurso escolhido para a iniciativa que celebra o Cerrado foi a Trilha Krahô, que tem 1,8 km de extensão e baixo nível de dificuldade, mas percorre diferentes fitofisionomias do bioma, exibindo diferentes espécies da flora e da fauna.

Pontos estratégicos

Uma equipe formada por biólogos do Jardim Botânico identificou pontos estratégicos e marcantes para ajudar as pessoas a concluírem todo o caminho. Mas a ideia não é só incentivar a prática esportiva e facilitar a caminhada pela trilha. É provocar as pessoas a observarem detalhes que não seriam notados e a partir dessa reflexão promover a construção de uma nova relação com o meio ambiente e despertar sobre a importância da preservação do Cerrado.

“A nossa proposta é que as pessoas abram os olhos para os elementos da natureza e agucem todos os sentidos do corpo durante essa observação. Somos muito acostumados a procurar sinais claramente humanos para nos guiar. Mas dessa vez a brincadeira é tentar se guiar pelos detalhes marcantes proporcionados pela própria natureza”, explicou o biólogo e educador ambiental do JBB, Lucas Miranda.

Serão ao todo 11 paradas ao longo da trilha. O visitante que tiver interesse em participar da atividade poderá pegar o folheto no Centro de Visitantes para ver o mapa, as imagens de cada local e fazer as reflexões propostas pelo JBB. O material também está disponível aqui.

Reflexões

Entre os elementos de destaque estão espécies nativas do Cerrado, como o pau-santo (Kielmeyera coriacea), que tem caule grosso e tortuoso. Essas duas características marcantes do bioma são, na verdade, estratégias que a planta desenvolveu ao longo de milhares de anos para sobreviver aos eventos de fogo.

Um tronco caído no meio da trilha também pode ser um importante elemento para a reflexão. “Tudo na natureza faz parte de um ciclo. Ao se desprender de uma árvore, um tronco começa seu processo de decomposição, reaproveitamento de nutrientes e os fungos são parte ativa nessa fase. Eles ainda podem servir de abrigo para insetos e até pequenos animais como serpentes e roedores”, complementou a diretora de Vegetação e Flora do JBB, Priscila Rosa. Outra parada estratégica será a nascente do Córrego Cabeça de Veado.

Todas as informações técnicas que motivaram a escolha de cada ponto estratégico estarão disponíveis no QR Code do folheto. O conteúdo também está disponível aqui.

Hotspot

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional. Considerado como um dos hotspots mundiais de biodiversidade, o bioma apresenta abundância de espécies endêmicas, que só ocorrem neste tipo de vegetação, mas sofre uma excepcional perda de habitat devido à expansão das fronteiras agrícolas. Estima-se, por exemplo, que existem mais de 12 mil espécies de plantas no Cerrado, sendo pouco mais de 5 mil endêmicas, ou seja, encontradas apenas no bioma.

Para o diretor de Gestão Integrada da Biodiversidade e Conscientização Pública do JBB, Estevão Fernandes de Souza, as pressões causadas pelos seres humanos podem contribuir para o desaparecimento de muitas dessas espécies.

“Essa perda afeta não apenas as populações de flora e fauna, mas também populações humanas que fazem o uso tradicional de algumas dessas espécies. A preservação da biodiversidade do Cerrado é, portanto, fundamental tanto para o futuro do bioma quanto da nossa história”, argumentou.

Recomendações

A Trilha Krahô é permitida apenas para pedestres.

O JBB recomenda o uso de roupas leves, sapatos fechados e confortáveis, protetor solar e garrafa para hidratação.

“Não tire nada daqui além de fotografias. A menor folha seca caída no chão é fundamental para o equilíbrio de todos os processos de vida aqui presentes”, reforçou Lucas Miranda.

Restrições

Devido à pandemia, os banheiros, bebedouros e restaurantes estão fechados. O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no JBB. Veja aqui todas as restrições.