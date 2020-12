Já são mais de 233 mil casos de covid-19 no Distrito Federal

PUBLICIDADE

O Distrito Federal somou 595 novos casos de covid-19, aponta o boletim divulgado neste sábado (5). Agora, são 233.376 os pacientes infectados pela doença desde o início da pandemia.

Do total de infectados, 3.978 pessoas perderam a vida, e 7.508 ainda estão com o vírus ativo no organismo e podem transmiti-lo. 221.890 se recuperaram.

Recentemente, Plano Piloto, com 19.918 casos, ultrapassou Taguatinga (19.171) no ranking de cidades com mais infectados, voltando ao segundo lugar. Ceilândia, com 26.608, continua sendo a região administrativa com maior número de infectados. Ressalta-se que, na contagem, o Pôr do Sol e o Sol Nascente entram na soma de Ceilândia.

Dez óbitos

Neste sábado (5), mais dez óbitos entraram na contagem total da Secretaria de Saúde. Quatro das vítimas tinham 80 anos ou mais; três, de 70 a 79 anos; duas, de 60 a 69; e uma, de 50 a 59 anos de idade. Apenas uma delas era do Estado de Goiás; as demais residiam no DF.