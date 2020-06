Já são 385 mortos pela covid-19 na capital

PUBLICIDADE

O Distrito Federal chegou, neste domingo (21), à marca de 385 mortes pela covid-19. Em 24 horas, a capital registrou mais 16 óbitos e 992 novos casos.

Além dos 385 óbitos, agora são 33.227 infectados e 21.232 recuperados da doença. Os dados foram divulgados pelo GDF por volta de 18h.

O número de mortes não abrange as vítimas que moravam em outros estados e morreram no DF. Se forem somados estes pacientes fatais, os óbitos chegam a 423.

As vítimas mais recentes são de diversas regiões do DF, como Guará, Vicente Pires, Candangolândia, Taguatinga, Samambaia, Pôr do Sol, São Sebastião, Paranoá, Sobradinho e Santa Maria.

