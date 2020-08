Iohan Struck não está foragido, mas em isolamento social, aponta defesa

PUBLICIDADE

Por meio do advogado Alexandre Adjafre, a defesa de Iohan Andrade Struck, procurado pela operação Falso Negativo II, afirmou que ele não está foragido, como informado pelo grupo que cumpriu a operação, mas está em isolamento social “em razão de forte suspeita de contaminação pelo coronavírus”, e aguarda o resultado do exame.

A defesa informou, por meio de nota, que a defesa não vê necessidade de impetrar habeas corpus preventivo ou outro remédio jurídico, “pois pelo o que já está sendo apurado, mormente pela quebra do sigilo telefônico e prova documental já constante dos autos, e com o que Iohan tem para explicitar em detalhes acerca dos fatos, por si só serão suficientes para demonstrar que o mesmo não cometeu nem participou de qualquer ato ilícito com relação à operação denominada “falso negativo”, tendo unicamente cumprido fielmente com suas funções de servidor público concursado”.

Veja o atestado e o pedido de exame para covid-19:

A operação

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso preventivamente na manhã da última terça-feira (25) no apartamento onde mora, no Noroeste. Francisco é investigado em operação que apura fraudes na compra de testes de detecção do novo coronavírus.

Segundo o Ministério Público (MPDFT), responsável pela ação, alguns servidores estariam se organizando para fraudar licitações e comprar testes IgG/IgM de baixa qualidade e com preços superfaturados.

Duas compras de testes são investigadas pelo MPDFT. Em uma delas, a fornecedora dos exames é uma empresa do ramo de brinquedos infantis. Ao todo, o prejuízo aos cofres públicos do DF gira em torno de R$ 18 milhões.

No DF, também foram presas outras quatro pessoas ligadas à Secretaria de Saúde e uma ligada ao Laboratório Central (Lacen). São eles: