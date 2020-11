Investimento em treinamento e gestão são solução em segurança de condomínios

PUBLICIDADE

Nos condomínios do Distrito Federal a segurança é um dos maiores desafios enfrentados pelos síndicos. Com o objetivo de garantir o bem estar e a economia, gestores buscam evitar a onda de violência e o sentimento de medo entre os moradores. Segundo o especialista em segurança pública e privada, Leonardo Sant’Anna, da Total Florida International, é possível ter bons resultados com investimentos acessíveis.

“Quando falamos de segurança condominial, tratamos do que é mais caro e importante para todos. Está em jogo a vida de nossos filhos e nossas famílias. É nisso que as pessoas querem economizar?”, diz Sant’Anna. A ideia de que câmeras de segurança resolvem problemas já não mostra tantos resultado, pois equipamentos de alta qualidade são de alto custo e não oferecem tanta efetividade.

Especialista em segurança com pesquisas e passagem por mais de 30 países, Sant’Anna afirma que é possível ter resultados muito bons com um investimento justo. Segundo ele, o pensamento era voltado exclusivamente para a contratação de pessoas, com foco em três pilares: bons profissionais, diagnóstico acompanhado por pessoas preparadas e equipes qualificadas com uma boa gestão.

De acordo com o Sant’Anna, esse tripé é o que o mundo moderno usa para a proteção de pessoas e bens. “O que manda em tudo atualmente são satisfação do cliente e resultados. Ainda me surpreendo com o pensamento de quem investe pouco para proteger sua casa, filhos e família. Ainda mais quando isso acontece coletivamente. Os prejuízos vão desde a desvalorização dos locais de moradia, até violências e crimes graves que poderiam ser evitados”, conclui o especialista. Usando métodos mais modernos, os condomínios entram em uma linha inovadora e eficaz de relacionamento com a comunidade, além da melhoria contínua das atividades de segurança.