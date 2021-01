Investigado por pornografia infantil é preso em flagrante por estelionato

PUBLICIDADE

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26) à noite, um homem que cometia crime de estelionato contra um estabelecimento comercial. No momento da prisão, o criminoso tentava efetuar a compra de mais de sete mil reais com documentos falsos em nome de um terceiro.

Embora o crime de estelionato seja comumente apurado pela Polícia Civil, o homem já estava sendo investigado pela PF por crimes envolvendo a divulgação de pornografia infantil pela internet.

Além disso, ainda havia contra o criminoso um mandado de prisão aberto em função de condenação em processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT relacionado à produção de vídeo pornográfico com criança e prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.

O preso encontra-se à disposição das autoridades judiciárias na Superintendência Regional da Polícia Federal no DF e irá responder também pelo crime de estelionato, que possui pena de prisão de um a cinco anos.