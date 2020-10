Interrupção do fornecimento de água no Cruzeiro

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará nesta terça-feira (20) mais uma adequação de redes de distribuição de água no Cruzeiro. Para realizar os serviços será necessário suspender o fornecimento de água na próxima terça-feira (20), das 7h às 21h, na SRES quadras 10 e 12 e na SRES AE Lote 03, frações A, B, C, D, E e F (Cruzeiro Velho).

A Caesb pede a compreensão de todos e ressalta a importância do uso consciente da água, em especial no período de estiagem. O volume de água usado por cada morador impacta diretamente no abastecimento coletivo.

A população não pode descuidar e desperdiçar este bem natural. A Caesb oferece algumas dicas para colocar em prática neste momento:

• Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício de água, quando o fornecimento retornar

• Evite lavar roupas

• Não lave carro

• O jardim pode esperar a rega

• Esqueça a mangueira. Varra a calçada

Para mais dicas, confira as ilustrações com sugestões para o uso racional de água no perfil da Caesb no Instagram.

Caixa d´água

A companhia informa que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 (outubro de 2011), da Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa). O dispositivo estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça ainda que o usuário é responsável por limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água. E, posteriormente, por limpeza e desinfecção semestral do reservatório.

Além dos canais na internet, a população pode ter mais informações por telefone, no número 115.

As informações são da Agência Brasília