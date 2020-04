Integrante do Comando Vermelho é preso pela PMDF

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) prendeu um homem ligado a uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. A prisão foi realizada por volta de 23h de domingo (5), na na Via Estrutural, próximo à Cidade do Automóvel.

Segundo os militares, ele estava com uma mulher na via em um carro vermelho. Quando uma viatura fez a abordagem, o passageiro arremessou um grande pacote de maconha pela janela.

O casal foi apresentado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Lá, a Polícia Civil constatou a ligação do suspeito com o Comando Vermelho.

Delivery de drogas

O homem estaria fazendo “delivery” de drogas no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). De acordo com a corporação, a situação é recorrente e tem crescido nos últimos três dias dias porque os presos não estariam sendo liberados em virtude da quarentena no DF.