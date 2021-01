Integrante de quadrilha que clona cartões é preso na Vila Planalto

PUBLICIDADE

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 36) realizaram, na noite do último sábado (30), a prisão de um homem integrante de uma das maiores quadrilhas de clonagem de cartão do Nordeste.A detenção aconteceu na Vila Planalto.

A equipe fazia o policiamento da região quando recebeu uma denúncia de que em um restaurante havia um homem foragido da Justiça.

Os policiais encontraram o homem e, durante a abordagem, os militares comprovaram que o suspeito era foragido da Justiça do Estado do Ceará. Além disso, o detido confirmou ser integrante de uma quadrilha de clonagem de cartão de crédito e furtos a banco, nos estados Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O homem foi encaminhado para a Polícia Federal, pois os crimes foram contra a Caixa Econômica Federal.