Instituto quer facilitar entendimento de Direito por meio de palestras gratuitas

O Instituto de Popularização do Direito (#IPOD) reuniu seus membros na última terça-feira para organizar as ações que acontecerão no primeiro semestre deste ano no Distrito Federal. A diretoria definiu uma série de quatro encontros que ocorrerão no Parque da Cidade, nos meses de março (dia 14), abril (11), junho (6) e Julho (4). “Temos uma expectativa muito positiva sobre esses atendimentos que serão prestados gratuitamente à comunidade”, explica o presidente da entidade, o advogado Max Telesca.

O IPOD é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (oscip) que volta seus esforços para facilitar o acesso da população ao direito por meio da educação e da desmistificação dos processos jurídicos e de sua linguagem. De acordo com Telesca, facilitar o “juridiquês” é uma forma de democratização da informação. “Os assuntos que mais passam nos jornais dizem respeito à política e, querendo ou não, o vocabulário jurídico é muito citado. Queremos que as pessoas, no mínimo, possam entender todas essas expressões, a partir de suas experiências com nosso instituto”.

A organização já realizou outros eventos muito bem sucedidos e aprovados pela comunidade em escolas públicas e creches de regiões como Varjão e Cidade Estrutural. Agora, quer levar seus cursos e workshops para as demais cidades do DF. Para isso, o grupo prepara uma série de palestras sobre temas relacionados ao Direito para todo tipo de público. Dentre os principais, estão Noções de Direito, Direito do consumidor, esclarecimentos sobre Lei Maria da Penha, questões familiares, entre outros. “O direito à informação pertence a todos. O acesso ao mundo jurídico torna as pessoas mais cientes de seu papel na sociedade e, portanto, os torna cidadãos melhores”, afirma a secretária-Executiva do Ipod, Romaly de Carvalho.

“Nossas oficinas de cidadania promovem ao cidadão conhecer mais sobre o mundo jurídico. Elas fazem com que as pessoas se empoderem na hora de dar uma explicação e é exatamente essa a busca do IPOD”, finaliza Telesca.