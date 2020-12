Instituto Federal de Brasília promove evento Semana Lixo Zero IFB

PUBLICIDADE

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está convidando a população do Distrito Federal a participar da Semana Lixo Zero IFB – Bons Exemplos Inspiram. O evento consiste em uma parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) e com a Secretaria de Turismo (Setur/DF). A iniciativa é nacional e vai acontecer entre os dias 8 a 13 de dezembro, em Brasília. Além disso, a atração será transmitida on-line pela TV IFB e pelo canal Instituto Lixo Zero.

A programação vai oferecer três mil vagas para participação em rodas de conversa virtuais, oficinas temáticas e painéis, totalmente gratuitas, sobre soluções e inspirações para a questão dos resíduos sólidos, desenvolvida pela comunidade dos IFs de todo o país.

Durante o evento, trabalhos de pesquisadores do IFB e de outros parceiros da Rede Federal selecionados serão apresentados, como do Centro Federal de Ensino Tecnológico no Rio de Janeiro (CEFET/RJ), Instituto Federal do Piauí (IFPI) e Instituto Federal do Rio Grande Norte (IFRN) sobre os três principais eixos temáticos nas áreas de Economia Circular, com projetos que envolvem a lógica produtiva linear para perspectiva de lógica circular; de Resíduos Sólidos – Soluções Socioambientais, com práticas inovadoras na disposição, destinação, reciclagem, reutilização e incorporação de resíduos sólidos em geral; e Plásticos. Temos alternativas? Sobre a utilização do plástico pela sociedade, entendendo plástico como polímeros de origem fóssil ou não renovável.

Painéis sobre o tema “Como Construir uma Cidade Lixo Zero?”; “Logística Reversa e Empreendimentos Sustentáveis” e “Turismo Sustentável é possível?”; apresentação do aplicativo “Citizen: Aplicativo que relata problemas de saneamento básico da cidade” e, rodas de conversas com propostas sustentáveis na área de educação ambiental para o Distrito Federal. Além das vagas em oficinas sustentáveis e de capacitação, como as de Reciclagem de Isopor, Bokashi, Chás Terapêuticos, Suculentas em cápsulas de café, Sabão branqueador, Sacolas de caixa Tetra Pak, entre outras. As oficinas serão ministradas por parceiros e professores do Instituto Federal de Brasília que atuam com mais de 42 projetos na área ambiental, nos dez campi do DF.

A iniciativa do Instituto Lixo Zero visitou 175 cidades neste ano. Entre alguns dados estão mais de 6926 empresas parceiras, 33 mil pessoas mobilizadas nas ações; 423 webinário; 73 rodas de conversa; 93 palestras e; efetivados 130 pontos de coleta/drive thru, recolhendo mais de 218L de óleo de cozinha e aproximadamente 37.343 toneladas de resíduos

Programação para Semana Lixo Zero IFB

De 8 a 13 de dezembro (terça-feira a domingo)

Inscreva-se em: https://doity.com.br/semana-lixo-zero-ifb-bons-exemplos-inspiram

Oficinas, painéis e rodas de conversas – 3 mil vagas gratuitas

Transmissão on-line pela TV IFB e pelo canal Instituto Lixo Zero

