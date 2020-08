Instituições e entidades de saúde pública prestam solidariedade a Eduardo Hage

PUBLICIDADE

Desde sua prisão, o médico sanitarista Eduardo Hage Carmo, subsecretário de Vigilância em Saúde do Distrito Federal, tem recebido solidariedade e manifestações públicas exigindo o restabelecimento imediato de sua liberdade de diversas instituições e entidades da saúde pública, da bancada da Bahia no Congresso Nacional, especialistas da saúde pública, amigos e parentes.

Até 15h desta quinta-feira (27) o site responsável por reunir as informações sobre a defesa do médico já registra cerca de 500 depoimentos de pessoas físicas, além de dois ex-ministros da Saúde, Temporão e Agenor Álvares, o diretor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso, a vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mariângela Simão, entre outros especialistas, professores, amigos e parentes.

As notas institucionais publicadas em apoio ao médico são das seguintes instituições:

Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

Associação dos Profissionais da Fiocruz – ASFOC-FIOCRUZ

Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO

Associação Rede Unida – REDE UNID

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – CEBE

Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares – RNMM

Sociedade Brasileira de Bioética – SB

Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia – ABMMD

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical – SBMT

Também consta no site a carta de desagravo público da bancada da Bahia no Congresso Nacional, que expressa perplexidade sobre a prisão preventiva arbitrária do médico Eduardo Hage Carmo. Assinam o documento parlamentares de diversos partidos:

Jorge Solla – Deputado Federal (PT)

Lídice da Mata – Deputada Federal (PSB)

Alice Portugal – Deputada Federal (PCdoB)

Marcelo Nilo – Deputado Federal (PSB)

Waldenor Pereira – Deputado Federal (PT)

Jaques Wagner – Senador (PT)

Valmir Assunção – Deputado Federal (PT)

Elmar Nascimento – Deputado Federal (DEM)

João Roma – Deputado Federal (REPUBLICANOS)

Afonso Florence – Deputado Federal (PT)

Daniel Almeida – Deputado Federal (PCdoB)

Joseildo Ramos – Deputado Federal (PT)

Raimundo Costa – Deputado Federal (PL)

Zé Neto – Deputado Federal (PT)

Cacá Leão – Deputado Federal (PP)

Adolfo Viana – Deputado Federal (PSDB)

Os docentes e pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade da Bahia (ISC/UFBA) também prestam apoio público ao colega Eduardo Hage Carmo, que foi professor no instituto. São eles:

Ana Cristina Souto Ana Luiza Vilasbôas Ana Paula dos Reis Carmen Fontes Teixeira Catharina Leite Matos Soares Clarice Santos Mota Cleber Cremonese Cristiane Abdon Nunes Darci Neves dos Santos Ediná Alves Costa Erika Aragão Estela Aquino Federico Costa Florisneide R Barreto Gisélia Santana de Souza Greice Menezes Guilherme S Ribeiro Inês Dourado Isabela Cardoso Pinto Ismael H Silveira Jairnilson S Paim Joilda Silva Nery Jorge Jorge Alberto Bernstein Iriart Leny Trad Ligia Maria Vieira da Silva Lígia Rangel Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza Marcele Carneiro Paim Márcio Santos Natividade Marcos Pereira Santos Maria da Conceição N Costa Maria da Glória Teixeira Maria Guadalupe Medina Martha Itaparica Maurício Lima Barreto Mônica de Oliveira Nunes de Torrenté Monique Azevedo Esperidião Naomar de Almeida Filho Rosana Aquino Samily Silva Miranda Sebastião Loureiro Sheila Maria Alvim de Matos Vilma Souza Santana Yara Oyram Ramos Lima Yukari Figueroa Mise

Vakinha virtual

A poupança virtual que os amigos estão realizando para o médico Eduardo Hage Carmo, por meio do aplicativo Vakinha (acesso no site), já arrecadou R$ 40 mil reais, até às 15h desta quinta-feira. O recurso será utilizado no pagamento da defesa junto ao Judiciário.

Habeas Corpus

A defesa do médico sanitarista aguarda a análise do Habeas Corpus protocolado na noite de quarta-feira (26/08), no Superior Tribunal de Justiça, solicitando a imediata liberdade do médico.