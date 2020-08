Instalação da CPI da Pandemia será levada ao colégio de líderes nesta quinta-feira (27)

PUBLICIDADE

Na próxima quinta-feira (27) será discutida em reunião do colégio de líderes da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a regularidade dos atos do Executivo local no combate à pandemia do novo coronavírus no Distrito Federal, conhecida como CPI da Pandemia.

A discussão atende a um pedido do deputado Leandro Grass (Rede) e foi anunciada em sessão remota desta quarta-feira (26) pelo vice-presidente da Casa, Delmasso (Republicanos).

Grass utilizou do regimento interno da CLDF para defender a criação da CPI. “O ato de instalação é da presidência, mas se colégio de líderes concordar, é possível instalar”, diz.

O distrital pediu “unidade” dos colegas em torno do novo colegiado: “Essa CPI não é de um ou outro grupo parlamentar, é uma necessidade coletiva desta Casa. Temos obrigação diante de tantas denúncias e elementos. Os órgãos de controle estão cumprindo seu papel, também precisamos fazê-lo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leandro Grass destacou que as comissões parlamentares de inquérito possuem ferramentas de responsabilização e de convocação diferentes das comissões convencionais. E explicou que a CPI da Pandemia, que já conta com a adesão de 12 parlamentares, vai apurar não só as supostas fraudes na compra de testes de Covid-19, mas também as denúncias de desvios de respiradores, falta de insumos em UTIs e nepotismo.

“O primeiro escalão da maior secretaria do DF, que é a de Saúde, está preso num momento de pandemia. É inadmissível que a CLDF deixe de se posicionar de forma firme”, afirmou o deputado Roosevelt Vilela (PSB). Para ele, a CPI é um “instrumento democrático e efetivo para darmos uma resposta”.

A deputada Arlete Sampaio (PT) também defendeu a “importância, oportunidade e necessidade” de se instalar a CPI da Pandemia: “Acredito que nem todos os presos na operação do Ministério Público estejam envolvidos nas fraudes. A gente não quer condenar previamente, queremos saber a situação concreta, se R$ 18 milhões foram superfaturados e quem está nessa maracutaia”.

“A cidade está escandalizada com o que está acontecendo. A Casa não pode se acovardar, é preciso investigar o que está acontecendo”, reforçou Fábio Felix (PSOL). Também favorável à instalação da CPI, Júlia Lucy (Novo) salientou ser aquele um “ambiente de contraditório e ampla defesa”, ideal para ajudar a apurar os fatos e dar oportunidade de defesa a quem está sendo acusado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, o líder do governo na Casa, deputado Cláudio Abrantes (PDT), argumentou que a investigação do assunto já está sendo conduzida pela Ministério Público.