Inscrições para os cursos a distância na Egov são abertas

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abriu o prazo de inscrições para a primeira turma de cursos de Educação a Distância (EaD) de 2021. Os interessados têm até o dia 7 de fevereiro para fazer as inscrições por meio do site da Egov.

O início da capacitação será em 22 de fevereiro. A Egov é um órgão vinculado à Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Economia. A Escola de Governo é responsável pela capacitação dos servidores, empregados públicos e militares da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, o que impacta na melhoria da quali

Para a primeira turma de cursos autoinstrucionais, serão oferecidos 15 cursos para os servidores, entre eles: Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa; Atendimento ao público; Educação a Distância; Formação de formadores; Formação em ouvidoria; Metodologia de Análise e Solução de Problemas; Transparência, ética e controle social; Norma Regulamentadora 32 (NR 32); Ética – uma questão de escolha; e Gestão de processos.

“A Egov elaborou a grade de cursos em EaD para atender às principais demandas do GDF. O ano de 2021 se inicia com a equipe focada em desenvolver novos cursos, buscar parcerias e suprir as necessidades de treinamento dos servidores”, detalha Juliana Tolentino, diretora-executiva da Egov.

Servidores

Em 2020, mais de 16 mil servidores se inscreveram nos cursos oferecidos pela Egov, entre os meses de fevereiro e dezembro. Durante o ano, a Escola de Governo abriu 43 turmas de cursos presenciais e 170 turmas de cursos a distância. Se comparado ao ano anterior, o número de turmas nos cursos de EaD mais que dobrou, passando de seis para 13.

Em 2021, a Egov buscará qualificar ainda mais os servidores do GDF. Para realizar as inscrições dos cursos de EaD da Escola de Governo, acesse o site.

