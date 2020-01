Inscrições para Corrida de Reis abrem nesta segunda (13)

As inscrições são gratuitas, e só é permitida uma por CPF. É necessário a doação de 4 kg de alimentos não perecíveis. Cadeirantes e portadores de necessidades especiais também podem fazer parte do evento, basta selecionar qual especialidade possui no ato da inscrição. Serão 17 mil vagas: 8 mil para cada percurso e mil para a categoria mirim.