Inscrições para contratação de médicos terminam na próxima terça

PUBLICIDADE

As inscrições para contratação imediata de 102 médicos temporários via Processo Seletivo Simplificado Emergencial terminam na próxima terça-feira (22). Os aprovados irão trabalhar nos hospitais regionais da Asa Norte, Brazlândia e Planaltina, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Hospital de Campanha de Ceilândia. Os médicos que atuarão na última unidade mencionada serão lotados no HRC.

Além disso, o edital lançado no início de dezembro pela Secretaria de Saúde prevê outras 51 vagas para formação de cadastro reserva. Os médicos de clínica médica atuarão na linha de frente no combate ao novo coronavírus Sars-CoV-2.

Os interessados devem acessar a página do Instituto AOCP para fazer a inscrição. O período inicial dos contratos dos aprovados é de seis meses com prorrogação por igual período. A atuação na rede pública de saúde será com carga horária semanal de 20 horas cuja remuneração mensal é de R$ 6.327.

“O objetivo desse processo seletivo é contratar profissionais para incrementar as equipes que estão atuando na assistência no enfrentamento da Covid e também as equipes do Samu que têm tido uma sobrecarga maior de remoções e chamados nesse período. Reforçando esses serviços, a saúde pública do DF estará cada vez mais preparada para vencer essa pandemia”, destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gestora explica que hoje “não há cadastro reserva de concursados na especialidade clínica médica e que a Lei Federal 173/2020 permite a contratação temporária para incremento das equipes no enfrentamento do coronavírus”.

Todos os detalhes da contratação podem ser obtidos no Diário Oficial do Distrito Federal. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

As informações são da Agência Brasília