Inscrições abertas para visita à Transitolândia

Nesta segunda-feira (27) a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia – do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) abriu as inscrições para visitação de alunos do ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano) da rede pública e privada para os meses de março e abril deste ano.

A escola de trânsito recebe as crianças em três dias da semana, nos turnos matutino e vespertino. A instituição de ensino que desejar inscrever seus alunos e ainda não tiver cadastro no site da Transitolândia deve encaminhar um e-mail para a instituição no endereço getra@der.df.gov.br, informando os seguintes dados: nome da escola, endereço completo com referência, nome do diretor, nome do coordenador, e-mail e dois telefones para contato.

A escola receberá um e-mail de confirmação de cadastro gerado, com um login e uma senha, e a partir daí poderá realizar o agendamento no site da Transitolândia, em www.transitolandia.der.df.gov.br. A inscrição e a visita são gratuitas, e as vagas são limitadas. Os alunos que participam da visita vão e voltam da escola de trânsito em ônibus cedido pela Transitolândia e recebem também lanche.

A Transitolândia foi inaugurada em 23 de setembro de 2004. Este projeto educativo visa sensibilizar alunos do ensino fundamental para as questões relacionadas ao trânsito. Educar para formar cidadãos conscientes nas relações de trânsito é uma das principais preocupações do DER-DF e, nestes 15 anos de atendimento, aproximadamente 200 mil crianças já passaram pela escola.

Em 2009 a Transitolândia passou por uma grande reforma e mudou toda sua estrutura para melhor atender os alunos. A estrutura que antes era de lona (como de um circo) passou a ser toda em concreto, com janelas de vidro e novos banheiros. A minicidade ganhou novas placas, sinalização vertical e horizontal e paradas de ônibus modernas.

O objetivo da escola é ensinar as crianças de 4 a 10 anos, de escolas públicas e particulares, como ser um cidadão consciente, que colabora com o trânsito e que não põe sua vida em risco, se tornando multiplicadores nos ambientes nos quais eles convivem, cobrando comportamentos adequados dos seus responsáveis e familiares.

Os pequenos cidadãos são orientados por meio de atividades lúdicas e teóricas desenvolvidas pelos agentes de trânsito do DER, com a colaboração de estagiários do curso de pedagogia. Depois de aprender como se comportar no trânsito, eles seguem para a minicidade construída na escola para oferecer um espaço de vivência dos ensinamentos, tais como travessias seguras, uso adequado do cinto de segurança e outros. Durante o passeio na minicidade, as crianças são estimuladas a responder o que deve ser feito em cada situação.

O diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior destaca a importância da educação para a formação de futuros cidadãos conscientes no trânsito. “A Transitolândia visa educar desde a primeira idade, que é quando as crianças mais assimilam as informações. Daí a importância do trabalho realizado aqui na nossa escolinha de trânsito que é e sempre será uma prioridade nossa”, declarou.

Por sua vez, a diretora de educação de trânsito do DER-DF, Jucianne Nogueira, enaltece o trabalho dos agentes que desenvolvem as atividades educacionais junto às crianças. “Os nossos agentes estão presentes e desenvolvem a parte lúdica com as crianças, além de trazerem na parte pratica e teórica a educação de trânsito de uma maneira divertida aliando ensino e aprendizado”, destacou Nogueira.

Para saber mais sobre a Escola Vivencial de Trânsito do DER-DF ou tirar dúvidas acesse o site www.transitolandia.der.df.gov.br ou ligue para 3111-5792 / 3111-5795.

Com informações da Agência Brasília.