Inmet registra 9,7°C no DF, segundo dia mais frio do ano

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta terça-feira (12), os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 9,7°C no Distrito Federal. Trata-se da segunda menor temperatura registrada no ano.

A temperatura mais baixa registrada neste ano foi de 9°C. Ambas as mensurações foram realizadas em Águas Emendadas, Planaltina, pelo Inmet. O instituto explica que o frio mais intenso é devido a perda radiativa que ocorre durante a noite. O sol esquenta a superfície durante o dia, entretanto, por haver pouca nebulosidade, essa temperatura se perde.

As baixas temperaturas devem se manter até a quinta-feira (14). Já entre sexta-feira (15) e domingo (17), uma nebulosidade ocasional irá provocar um aumento da temperatura. Mas a previsão é de que segunda-feira (18), os termômetros do Distrito Federal voltem a marcar valores mais baixos.