Inmet prevê temporal até terça-feira (9)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os temporais que atingiram o DF nos últimos dois dias devem continuar neste fim de semana até terça-feira (9).

A frente fria, associada ao ciclone extratropical e que provocou temporais com rajadas de vento essa semana na Região Sul, continuará influenciando as condições de tempo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. “Desta vez, a frente fria permanecerá estacionária sobre o Oceano Atlântico e juntamente com o intenso fluxo de calor e umidade favorecerão a formação de um episódio de ZCAS (Zona de Convergência da América do Sul)”, informa o Inmet.

A configuração da ZCAS irá provocar intensos temporais (pancadas de chuva, rajadas de vento e possível queda de granizo) entre os dias 6 e 9, em grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, especialmente em Minas Gerias, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

O modelo numérico Cosmo, processado no Inmet, indica que entre os dias 5 e 9 de fevereiro poderá ocorrer chuvas intensas e significativos acumulados de chuva (que podem ultrapassar, localmente, os 200 mm) em Minas Gerias (especialmente na Zona da Mata, central mineira, Rio Doce e incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte) e no centro e norte dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (incluindo a região metropolitana das capitais fluminense e capixaba).

