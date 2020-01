Inmet prevê chuva forte e ventos de até 100 km/h nesta segunda (6)

PUBLICIDADE 

Após um fim de semana chuvoso, o clima deve seguir nublado no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (6) deve ser de chuvas fortes e ventos que podem chegar até 100 km/h.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 18ºC, e a máxima de 26ºC. As nuvens e as pancadas de chuva devem prevalecer durante todo o dia. A umidade máxima relativa do ar é de 95%.

Queda de árvores

Com as chuvas e ventos fortes, é possível que novas ocorrências de quedas de árvores sejam registradas no DF. No último domingo, uma árvore localizada no estacionamento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) veio a cair, atingindo dois carros que estavam na área externa do prédio.

Recomendações

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas devem evitar ficar debaixo de árvores, por conta do risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.