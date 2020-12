Iniciativa promove capacitação de servidores do Procon para atender pessoas com deficiência

PUBLICIDADE

Servidores do Procon foram capacitados para atender as pessoas com deficiência que buscarem o órgão. A capacitação é um projeto da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, que visa parceiras com órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para a formação de servidores no atendimento humanizado.

O Procon foi o terceiro órgão do GDF a participar do projeto, depois de entrar em contato com a secretaria e demonstrar interesse em fazer parte, de imediato, da capacitação.

Inclusão social

De acordo com o diretor-geral do Procon, Marcelo Nascimento, capacitar os servidores para atender de forma mais humanizada as pessoas com deficiência é uma forma de inclusão social, foco do trabalho da Secretaria de Justiça e Cidadania, a qual o Procon é parte.

“A formação visa, também, despertar a empatia e o olhar mais atencioso dos servidores, e os prepara para a vida fora do Procon, dando suporte para que eles, como cidadãos, saibam lidar com as pessoas com deficiência, a forma correta de auxiliá-las, respeitando as diferenças e, sobretudo, a igualdade de direitos”, explica o diretor.

A capacitação foi realizada na sede do Procon, entre os segunda (14) e esta quarta-feira (16). Para enriquecer a experiência, a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência levou ao instituto parte da sua equipe, todos eles pessoas com deficiência: o diretor de Acessibilidade Comunicacional, Waldimar Carvalho; a assessora da Coordenação de Políticas Temáticas, Karina Ramos; e a assessora da Diretoria de Articulação na Saúde, Adriana Lourenço.

As informações são da Agência Brasília