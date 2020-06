Incêndio toma conta de residências na Estrutural

PUBLICIDADE

Um incêndio atingiu residências de madeira na Rua SL 38, Quadra 45, Lote 12, Bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na tarde dessa terça-feira (23), às 17h47, com o emprego de seis viaturas e vinte e três militares.

O fogo teve início em uma casa de tapumes de madeira e se alastrou por outras duas próximas. O princípio de incêndio foi combatido inicialmente pelos moradores até a chegada das equipes do 3º Grupamento de Bombeiro Militar – Setor de Indústria. Devido à dificuldade de acesso por conta das ruas estreitas, foram feitas ligações de mangueiras para alcançar as moradias e extinguir as chamas, foi retirado do local um botijão de gás que se incendiou. A atuação do socorro do CBMDF se deu tanto no combate ao fogo, quanto na prevenção de uma provável reignição, evitando também danos à outras residências próximas.

No momento do incidente não havia pessoas nos cômodos atingidos. Rosenilton da Luz de Jesus, foi atendido pelo CBMDF em razão da inalação de fumaça, ao tentar conter as chamas. Estava consciente e orientado. Ele não quis ser transportado ao hospital. A Perícia de Incêndio foi acionada para o local.

Com informações da CBMDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE