Incêndio Florestal atinge Parque Burle Marx

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no início da tarde desta segunda-feira (6), foi acionado para atender a ocorrência de um incêndio no parque Burle Marx, no Noroeste.

O incêndio florestal ainda está em andamento e a corporação mobilizou quatro Guarnições de Combate à incêndio florestal, totalizando 22 militares em atuação nesse momento, em dois pontos distintos do Parque.

Veja as imagens:

Resultado preliminar para contratação de brigadistas florestais

O resultado preliminar do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de brigadistas florestais foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (3). Confira a lista dos candidatos classificados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O período para interposição de recurso vai até às 15 horas do dia 7 de julho de 2020, por meio do formulário de Interposição de Recursos. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de julho.

O Brasília Ambiental (Ibram) está oferecendo 120 vagas para brigadistas florestais combatentes, 24 para chefes de brigada e quatro para supervisores de brigada, que irão atuar até o dia 30 de novembro.