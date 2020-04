Incêndio em colchão atinge residência em Taguatinga

PUBLICIDADE 

Um incêndio atingiu uma casa na QNM neste sábado (25). O fogo começou em um colchão e se alastrou por dois cômodos da residência.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e concluiu o trabalho em cerca de 10 minutos. Segundo os militares, um casal de cadeirantes é morador da residência e estava fazendo uma mudança da casa de frente para um barraco de fundo.

Um colchão foi levado para o barraco. Enquanto isso, o casal foi à casa da frente para pegar outro móvel. Quando voltou ao imóvel dos fundos, o fogo já havia alastrado o colchão.

Além do colchão, as chamas atingira o forro do teto da sala e do quarto.

Ninguém se feriu. Vizinhos ajudavam o casal na mudança e, no momento do fogo, eles retiraram os cadeirantes do local.